الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن هناك 9 خطوات لاستخدام آلية العيادات عن بُعد عبر تطبيق صحتي، لافتة إلى أن هذه الخدمة تقلل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الرعاية الصحية.

وأضافت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة العيادات عن بُعد تهدف إلى تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

حجز الموعد في المستشفى

وأوضحت الوزارة أن في الزيارة الأولى، يحدد الطبيب ما إذا كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا، أو في حال رغبة المريض الحصول على الخدمة عن بُعد، إذا كان الموعد في المستشفى.

ومن ثم يتم جدولة الموعد للمريض؛ لإكمال مراجعاته عن بُعد من خلال مسؤول الحجز في المستشفى، ثم تصل رسالة إلى المريض بوقت الموعد وتاريخه.

وتابعت الوزارة أنه يتم إرفاق رابط لكيفية استخدام الخدمة، مع رابط آخر لتحميل تطبيق «صحتي» في رسالة الموعد، ومن ثم تصل رسالة تذكير قبل يوم الموعد، كما يتم تنبيه المريض عند دخوله للطبيب للموعد.

حجز الموعد في المراكز الطبية

أما في حالة كان الموعد في أحد المراكز الطبية، فأنه يمكن للمريض حجز الموعد لنفسه عن طريق تطبيق صحتي بشكل مباشر في حال توفرت الخدمة في المركز الصحي.

ثم تصل رسالة إلى المريض بوقت الموعد وتاريخه، ويتم إرفاق رابط لكيفية استخدام الخدمة، مع رابط آخر لتحميل تطبيق «صحتي» في رسالة الموعد، وتصل رسالة تذكير قبل يوم الموعد، كما يتم تنبيه المريض عند دخوله للطبيب للموعد، وفقا لوزارة الصحة.

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