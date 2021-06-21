الصحة: 1212 إصابة بكورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 475403 حالات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1510 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 457128 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7691 حالة.

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