منطقة مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا بـ376 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 376 إصابة جديدة، من إجمالي 1212 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 233 حالة، والمنطقة الشرقية 224 حالة، وعسير 103 حالات، وجازان 80 حالة، والمدينة المنورة 66 حالة، والقصيم 44 حالة، وتبوك 23 حالة، ونجران 19، وحائل 18 حالة، والباحة 17 حالة، والحدود الشمالية 6 حالات، والجوف 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1510 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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