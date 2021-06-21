وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بأمين جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية المهندس واصل العمري وأعضاء اللجنة، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوها بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة.
فيما أوضح المهندس العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاما بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك، مؤكدا أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد أسماء الفائزين بجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.