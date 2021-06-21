اعتماد أسماء الفائزين بجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية

اعتمد أمير تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة المزرعة النموذجية الأمير فهد بن سلطان، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الـ30، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه بعد غدٍ الأربعاء.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بأمين جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية المهندس واصل العمري وأعضاء اللجنة، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة، منوها بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة.

فيما أوضح المهندس العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاما بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك، مؤكدا أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة.