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فتح القبول والتسجيل لبرنامج مساعد طبيب أسنان

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب أسنان" وذلك من اليوم الاثنين الموافق 2021/6/21م وحتى يوم الخميس الموافق 2021/7/1م.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنه يمك الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم عبر الرابط: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant .


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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