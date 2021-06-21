فتح القبول والتسجيل لبرنامج مساعد طبيب أسنان

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب أسنان" وذلك من اليوم الاثنين الموافق 2021/6/21م وحتى يوم الخميس الموافق 2021/7/1م. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنه يمك الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم عبر الرابط: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant .



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