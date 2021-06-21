توكلنا يضيف 3 خدمات جديدة أبرزها طلب الاستغاثة

أضاف تطبيق "توكلنا" 3 خدمات جديدة، من أبرزها خدمة نداء استغاثة التي تتيح للهلال الأحمر بالحصول المباشر والدقيق لبيانات وموقع طالب الخدمة. ومن الخدمات الجديدة أيضا خدمة طلب الخدمة الإسعافية وكذلك خدمات تذاكر النقل أثناء أداء العمرة في العاصمة المقدسة.



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