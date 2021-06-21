شكرا لقرائتكم خبر عن "ترشيد" تعيد تأهيل مقر وزارة العدل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع وزارة العدل أعمال إعادة تأهيل مبنى المقر الرئيسي للوزارة بشارع الوشم بالرياض.

ووقعت "ترشيد" ووزارة العدل عقداً منتصف العام الماضي 1441هـ، تقوم الشركة بموجبه بإعادة تأهيل مقر الوزارة بما يحقق رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، إذ يحوي المقر على ما يقارب 14,800 مصباح إنارة داخلي وخارجي تم استبدالها.

وأوضح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري أن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنيّة على المبنى، شملت تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.