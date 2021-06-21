شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون السعدون وأعضاء الجمعية.

واطلع سموه على التقرير السنوي لعام 2020م "الحصاد"، مستمعًا لشرح عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان اندماجهم في المجتمع بالطريقة التي تتواءم مع إمكاناتهم.

وأكد سموه أهمية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق لهم أعلى مستويات الرعاية بجميع أنواعها الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها، وبما يحقق لهم أعلى مستويات التمكين للاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان وتمكينهم من العمل والحركة وإطلاق مواهبهم وممارسة هواياتهم , متمنيا للجمعية النجاح في سبيل ما تقدمه الجمعية من جهود بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع.