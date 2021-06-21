السعودية | هيئة الغذاء والدواء السعودية تضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني

شكرا لقرائتكم هيئة الغذاء والدواء السعودية تضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع، في منطقتي الرياض والقصيم.

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وأوضحت "الهيئة" أنه ضبطت في منشأة الرياض 184 ألفاً و500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، مشيرة إلى أنها أغلقت مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما تم ضبط 11 ألفاً و650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة.

وتواصل "الهيئة" تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة.

كذلك، تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين.