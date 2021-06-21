، أمريكا تختبر أحدث حاملات طائراتها ،

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بدأت البحرية الأمريكية سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً عبر القيام بتفجيرات ضخمة؛ لتحديد ما إذا كانت السفينة جاهزة للحرب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.
وأوضحت البحرية في بيان أنها أجرت أولى الاختبارات، التي تُعرف باسم "فول شيب شوك" الجمعة الماضي عندما قامت البحرية بحادث تفجير عملاق بالقرب من حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد".
وأضافت أنها تُجري تجارب ارتدادية لتصميمات السفينة الجديدة، باستخدام متفجرات لتأكيد أن السفينة الحربية، يمكنها الاستمرار في تلبية متطلبات المهمة الملحّة في ظل ظروف قاسية قد تواجهها في المعركة.
وأشارت إلى أن التجارب تقام ضمن جدول زمني ضيق يتوافق مع متطلبات تخفيف الآثار البيئية، مع احترام أنماط الهجرة المعروفة للحياة البحرية في منطقة الاختبار.
وأظهرت الصور ولقطات مسجلة اندفاعا هائلا للمياه من المحيط؛ نتيجة ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية أنه انفجار بقوة 18 طنًا.
وبينت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الانفجار، الذي وقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، سجل على أنه زلزال بقوة 3.9 درجات.
أمريكا تختبر أحدث حاملات طائراتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
بدأت البحرية الأمريكية سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً عبر القيام بتفجيرات ضخمة؛ لتحديد ما إذا كانت السفينة جاهزة للحرب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.
وأوضحت البحرية في بيان أنها أجرت أولى الاختبارات، التي تُعرف باسم "فول شيب شوك" الجمعة الماضي عندما قامت البحرية بحادث تفجير عملاق بالقرب من حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد".
وأضافت أنها تُجري تجارب ارتدادية لتصميمات السفينة الجديدة، باستخدام متفجرات لتأكيد أن السفينة الحربية، يمكنها الاستمرار في تلبية متطلبات المهمة الملحّة في ظل ظروف قاسية قد تواجهها في المعركة.
وأشارت إلى أن التجارب تقام ضمن جدول زمني ضيق يتوافق مع متطلبات تخفيف الآثار البيئية، مع احترام أنماط الهجرة المعروفة للحياة البحرية في منطقة الاختبار.
وأظهرت الصور ولقطات مسجلة اندفاعا هائلا للمياه من المحيط؛ نتيجة ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية أنه انفجار بقوة 18 طنًا.
وبينت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الانفجار، الذي وقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، سجل على أنه زلزال بقوة 3.9 درجات.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
04:10 PM
تفجيرات ضخمة لتحديد جاهزيتها
بدأت البحرية الأمريكية سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً عبر القيام بتفجيرات ضخمة؛ لتحديد ما إذا كانت السفينة جاهزة للحرب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.
وأوضحت البحرية في بيان أنها أجرت أولى الاختبارات، التي تُعرف باسم "فول شيب شوك" الجمعة الماضي عندما قامت البحرية بحادث تفجير عملاق بالقرب من حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد".
وأضافت أنها تُجري تجارب ارتدادية لتصميمات السفينة الجديدة، باستخدام متفجرات لتأكيد أن السفينة الحربية، يمكنها الاستمرار في تلبية متطلبات المهمة الملحّة في ظل ظروف قاسية قد تواجهها في المعركة.
وأشارت إلى أن التجارب تقام ضمن جدول زمني ضيق يتوافق مع متطلبات تخفيف الآثار البيئية، مع احترام أنماط الهجرة المعروفة للحياة البحرية في منطقة الاختبار.
وأظهرت الصور ولقطات مسجلة اندفاعا هائلا للمياه من المحيط؛ نتيجة ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية أنه انفجار بقوة 18 طنًا.
وبينت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الانفجار، الذي وقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، سجل على أنه زلزال بقوة 3.9 درجات.
، أمريكا تختبر أحدث حاملات طائراتها ،
المصدر : الخليج 365
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