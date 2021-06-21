، لأول مرة في تاريخ السويد.. سحب الثقة من الحكومة ،

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حجب البرلمان السويدي، اليوم الاثنين، الثقة عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ السويد.
وتم حجب الثقة عن حكومة لوفين بأغلبية 109 أصوات من أصل 181 عضواً في البرلمان السويدي، حيث صوّت 181 عضواً في البرلمان على ذلك، مقابل 109 أصوات.
وأصبح ستيفان لوفين أول رئيس وزراء في تاريخ السويد يتم حجب الثقة عنه.
وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة؛ بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أجور المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة.
وتصاعدت المواجهة حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على حجب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.
يُذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاماً يحمي المستأجرين من جشع الملاك.
ويرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء، وبالتالي سينهي أزمة السكن الغريبة التي تمر بها السويد.البرلمان السويدي
لأول مرة في تاريخ السويد.. سحب الثقة من الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
حجب البرلمان السويدي، اليوم الاثنين، الثقة عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ السويد.
وتم حجب الثقة عن حكومة لوفين بأغلبية 109 أصوات من أصل 181 عضواً في البرلمان السويدي، حيث صوّت 181 عضواً في البرلمان على ذلك، مقابل 109 أصوات.
وأصبح ستيفان لوفين أول رئيس وزراء في تاريخ السويد يتم حجب الثقة عنه.
وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة؛ بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أجور المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة.
وتصاعدت المواجهة حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على حجب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.
يُذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاماً يحمي المستأجرين من جشع الملاك.
ويرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء، وبالتالي سينهي أزمة السكن الغريبة التي تمر بها السويد.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:22 PM
بأغلبية 109 أصوات من أصل 181 عضواً في البرلمان
حجب البرلمان السويدي، اليوم الاثنين، الثقة عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ السويد.
وتم حجب الثقة عن حكومة لوفين بأغلبية 109 أصوات من أصل 181 عضواً في البرلمان السويدي، حيث صوّت 181 عضواً في البرلمان على ذلك، مقابل 109 أصوات.
وأصبح ستيفان لوفين أول رئيس وزراء في تاريخ السويد يتم حجب الثقة عنه.
وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة؛ بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أجور المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة.
وتصاعدت المواجهة حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على حجب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.
يُذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاماً يحمي المستأجرين من جشع الملاك.
ويرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء، وبالتالي سينهي أزمة السكن الغريبة التي تمر بها السويد.
، لأول مرة في تاريخ السويد.. سحب الثقة من الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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