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أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة " للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
"البحرين" ترد على المتداول حول لجنة جرائم حقوق الإنسان بإيران: ملتزمون بمبادئ حسن الجوارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة " للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:20 PM
أوضحت أن ما يتم تداوله لا يمثل سياستها الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين ملتزمة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة " للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
، "البحرين" ترد على المتداول حول لجنة جرائم حقوق الإنسان بإيران: ملتزمون بمبادئ حسن الجوار ،
المصدر : الخليج 365
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