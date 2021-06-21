، أمير الجوف يسلّم جوائز أصحاب المراكز الخمسة الأولى لأفضل زيت زيتون ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى المزارعين ورفعت جودة المنتج

‬ استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، ‏أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

حضر اللقاء، وكيل الأمين للتعمير المهندس محمد البراهيم، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر الحموان، وعدد من مزارعي الزيتون ‏الفائزين بجائزة أمير الجوف، لأفضل إنتاج زيت زيتون والزيتون المكبوس في مهرجان زيتون الجوف الدولي.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير الجوف من "الشرعان" لشرح عن مراحل استقبال وفرز وفحص منتجات المزارعين الذين نافسوا على الظفر بأحد مراكز الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف ريال، مؤكداً أن الجائزة أحدثت تنافساً كبيراً لدى مزارعي الزيتون ورفع جودة المنتج.

بعد ذلك، سلّم أمير منطقة الجوف، قيمة الجائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى لكل مسار لأفضل إنتاج من زيت الزيتون.

وجاء في المركز الأول عبيد الله دخيل الشراري، والثاني غالب قبلان الشراري، والثالث فليح سالم الشراري، والرابع عويضه مناخي علي الفهيقي، والخامس إبراهيم عبدالعزيز الحمد.

فيما فاز بجائزة أفضل إنتاج زيتون مكبوس، بالمركز الأول ظاهر عتيق حييان الشراري، والثاني مرزوق ملفي جروح الخنجر، والثالث محمد ملفي جروح الخنجر، والرابع ابراهيم عبدالعزيز الحمد، والخامس حمود حويطي فروان الرويلي.

وثمنوا لأمير منطقة الجوف، هذا الدعم والتشجيع الذي يلقاه مزارعو الزيتون في المنطقة؛ للتنافس على جودة المنتج، فيما تمنى أمير الجوف للجميع التوفيق.