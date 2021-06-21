شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إنه تم ضبط 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة.

وأوضح مسفر القريني خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أنه تم ضبط 9508 أشخاص محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشار إلى وجود لوحات تحذيرية على المناطق الحدودية توضح بأن هذه الأماكن مناطق حدودية محظورة ولا يسمح الاقتراب منها، وتعرض المتواجد في هذه المنطقة للخطر والمساءلة القانونية.