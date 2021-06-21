شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الكلباني يرد على متابع بـ " تعرف عايض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار الداعية عادل الكلباني حيرة متابعيه بعدما نشر تغريدة غامضة.

ونشر الكلباني تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : "تعرف عايض".

وعلق متابع قائلا: " اتحدى أحد من الي علقو يعرف مغزى الشيخ " مجرد رغبة في الضحك والقهقهة!!".

وأضاف آخر: "إشارة إلى عبارة (تعرف عايض) الشهيرة في مسرحية طارق العلي... لأحد يفهم غلط الله يسعدكم.. ويسعدك يا شيخ".

وكان طارق العلي أوضح في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق أن الكلمة كانت عبارة عن "آيفة مسرحية" وليس شتيمه ولا شيء سيء كما فهمها البعض والمقصود بها شخصية كوميدية مرحة".