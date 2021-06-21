شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع درجة الحرارة على بعض المناطق لمدة 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تعاود الرياح النشطة المثيرة للغبار تأثيرها بدءً من غداً الثلاثاء وحتى الخميس القادم على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، وعلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز أن تبقى الأجواء شديدة الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الداخلية لمنطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة وذلك من غداً الثلاثاء وحتى الخميس القادم.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تسّجل درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٥-٤٨ °م.