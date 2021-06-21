شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني: من الخطأ ربط بلاغات التغيب بالمرأة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أنه من حق الجهات الأمنية أن تتأكد من بلاغات التغيب سواء المبلغ أو المبلغ عنه، لافتًا إلى أن من الضروري ألا نربط التغيب بالمرأة فقط.

وأوضح محمد الوهيبي، أن بلاغات التغيب لا ترتبط بالمرأة فقط ولكن قد يتغيب الرجال أيضًا ويختفون فهذا شيء طبيعي، بينما إذا كان هناك تعنيفًا أو بلاغًا كيديًا يحاسب مقدم هذا البلاغ، بحسب تصريحاته لـ "روتانا خليجية".

وقال "الوهيبي"، أن الجهات المعنية يجب أن تتأكد من بلاغات التغيب وأن الشخص الذي قُدم عنه بلاغ تغيب يعيش في بيئة سوية فهناك بعض الفتيات الصغيرات في السن يزعمن الاستقلال بحياتهن ولكن قد يتضح أن مصدر رزقهن غير قانوني أو نتيجة انحراف أخلاقي.