باكستان تدين بشدّة هجمات الحوثيين على السعودية بطائرات مفخخة

الرياض - محمد عبدالله - أدانت باكستان بشدّة الهجمات الأخيرة التي شنّتها ميليشيات الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة «المفخخة»، مشيدة بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اعتراضها وتدميرها.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين، أنّ هذه الاعتداءات تهدد حياة الأبرياء، وتنتهك وحدة أراضي المملكة، مؤكدًا مطالبة باكستان بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أشاد البيان بنجاح قوات التحالف في اعتراض الطائرات المسيرة «المفخخة»، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية وتدميرها.

وجدّدت باكستان التأكيد على دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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