سفير خادم الحرمين الشريفين في قطر يقدم أوراق اعتماده

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر.

وقدم السفير السعودي «وفقا لوكالة الأنباء السعودية» .نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيداً لتقديمها الى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

من جانبه، رحب وزير خارجية قطر، بسفير خادم الحرمين، منوهاً بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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