اخبار السعوديه

سفير خادم الحرمين الشريفين في قطر يقدم أوراق اعتماده

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر.

وقدم السفير السعودي «وفقا لوكالة الأنباء » .نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيداً لتقديمها الى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

من جانبه، رحب وزير خارجية قطر، بسفير خادم الحرمين، منوهاً بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

اقرأ أيضا:

الأمير فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العمل العربي المشترك في قطر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا