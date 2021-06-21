٧ حالات يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد

الرياض - محمد عبدالله - قال منظم المياه إن هناك 7 حالات يحظر فيها فصل خدمة المياه عن المستهلك لعدم سداد الفواتير المستحقة.

وأكد منظم المياه في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المنشور على موقعه الإلكتروني أن الحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد منها: فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام.

وكذلك خارج أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة والعطل الرسمية، وشهر رمضان المبارك ولفئة الاستهلاك السكني، عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.

ومن الحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد، موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك.

وأيضا إذا كانت هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، والحالات الطارئة التي يتم تحديدها من المنظم ويبلغ بها مقدم الخدمة.

شروط تقديم شكاوى المياه

وكان منظم المياه حدد 5 شروط لتصعيد شكاوى المياه المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات منها أن يكون مقدم الشكوى هو المستهلك أو المالك، ووجود شكوى سابقة برقم مرجعي لدى مقدم الخدمة ، ومهلة تصعيد المستفيد 30 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من مقدم الخدمة.

وترفع شكاوى المياه بعد مضي 30 يومًا في حالة عدم الرد عليها من مقدم الخدمة، ولا يمكن تصعيد الشكوى أكثر من مرة، وفقًا للحساب الرسمي لمنظم المياه.

وأوضح منظم المياه 5 خطوات للتسجيل في منصة الشكاوى كالآتي:

1-إدخال رقم الهوية - الإقامة ورقم الجوال.

2-إدخال رقم الشكاوى المسجل لدى مقدم الخدمة.

3-تُرفض أو تُقبل الشكاوى حسب صحة البيانات.

4-كتابة نص الشكوى المصعدة وإرفاق المرفقات.

5-ستصلك رسالة برقم الشكوى المرجعية للمتابعة.

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