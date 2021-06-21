«الشورى» يرجئ مناقشة توصية بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

الرياض - محمد عبدالله - أرجأ مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مناقشة توصية عدم إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة ما عدا صلاة الجمعة، حيث اكتفى بمناقشة التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كان من المقرر ان يناقش المجلس اليوم، التوصية التي تقدم بها الأعضاء: عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم، وطالبوا فيها بعدم إلزام المنشآت التجارية ومحطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق وقت الصلاوات اليومية، ما عدا صلاة الجمعة ،مقدمين أدلة شرعية وقانونية.

من جهة أخرى، طالب المجلس، اليوم، من صندوق النفقة، التوسع بكافة السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين.

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