تكريم عدد من الموظفين المتميزين بصحة جازان

الرياض - محمد عبدالله - كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عددًا من الموظفين في بعض المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لصحة جازان نظير تميزهم في خدمة المرضى والمراجعين خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١ م حسب تقييم الزائر السري من قبل وزارة الصحة.

وقد التقى مدير عام صحة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي بالمتميزين وسلمهم شهادات الشكر والتقدير المقدمة من وزير الصحية، وحثهم على بذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهود التي من شأنها تعزز من مستوى الإرتقاء في الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين.

الجدير بالذكر أن برنامج الزائر السري يعد من أهم البرامج التي شرعت وزارة الصحة في تنفيذها مؤخراً، إذ يعني بتقييم الخدمات الصحية المقدمة في منشآت وزارة الصحة من منظور المستفيد المتلقي للخدمة، وذلك من خلال تقمص دور المستفيد ومراجعة المنشأة الصحية وقياس جميع الإجراءات التي تتم بشكل موضوعي وحيادي، ومن ثم تعلن كزيارة رسمية يتخللها تقييم جميع جوانب الخدمة وفقاً لمعايير محددة من قبل وزارة الصحة.

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