فيديو وصور.. نايف النفيعي: أنا «شبل السعودية» وهذه رسالتي للعالم

الرياض - محمد عبدالله - نايف بن جزيان

تعددت مواهب الطفل السعودي نايف النفيعي، والذي يُجري تجارب وصفت بـ«الملهمة» في عدد من المهن والوظائف ليثبت للأطفال والشباب أهمية العمل والإصرار والطموح بداية من تصليح السيارات مرورًا بتجارب الغوص إلى لاعب في أكاديمية «O15».

«شبل السعودية» كما يسمي نفسه، تقول عنه والدته، إنه هاوٍ للتجارب لا يعيقه شيء، مشيرة إلى أن طفلها يحمل رسالة للناس مفادها، أن العمل ليس عيبًا وأن كل إنسان قادر على ذلك.

وقالت أم نايف النفيعي، لـ«عاجل»، إن نجلها يمتلك العديد من المواهب والهوايات ومنها الغوص وركوب الخيل، وتعلم كل ما هو جديد.

وأضافت الأم أنّ نايف بدأ قصة نجاحه منذ الصغر؛ حيث حصل على جائزة أفضل خط عربي في المملكة، مشيرة إلى أنه قابل للتعلم ولتطوير ذاته مشيرة إلى أنه يتمتع بحب الاسكتشاف والتجربة.

وأوضحت أن «شبل السعودية»، الذي سعى لتطوير نفسه ومهاراته بتشجيع من والديه، بدأ أولى رحلاته في التجارب على منصة موقع يوتيوب، عندما التقى مدير تسويق، في تجربة أبدى خلالها نايف رغبته بأن يكون معد قهوة، فاستقبلوه ورحبوا به في أحد مقاهي المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن للعائلة دورًا في تطوير مواهب نايف وتشجيعه وتوفير جميع احتياجاته لتطويرها، كما تساهم في حثه على تطوير نفسه.

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