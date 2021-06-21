إغلاق 8 مرافق تجارية خالفت إجراءات كورونا بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة الطائف 8 مرافق تجارية خالفت إجراءات كورونا الاحترازية، وذلك ضمن جولات رقابية مكثفة نفذتها لتعزيز الامتثال بالإجراءات الوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية والغذائية، في المواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية إن فرق الرقابة نفذت أكثر من 9 آلاف جولة رقابية خلال أسبوع شملت محلات بيع التموينات والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة والمخابز والمغاسل ومرافق تجارية أخرى، كما استهدفت الأسواق والمجمعات التجارية بالطائف بحملات ميدانية لمتابعة التزامها بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت مخالفات المنشآت التجارية التي تم غلقها في التعاون في تطبيق الاشتراطات الصحية وضبطت بها تدنيًا بمستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم التقيد بالزي الموحد، بالإضافة إلي انتهاء الشهادات الصحية للعاملين، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، ورصدت فرق الرقابة الميدانية امتثال أنشطة تجارية بالتدابير الاحترازية وتطبيقها الاشتراطات الصحية.

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