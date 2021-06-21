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سفارة السعودية ببنجلاديش تطالب بتنفيذ تأشيرات العمالة المنزلية عبر «مساند»

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الرياض - محمد عبدالله - أهابت سفارة في بنجلاديش، بالجميع، ضرورة تنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة (مساند) الرسمية، والتعامل مع مكاتب استقدام مرتبطة بنظيرتها في بنجلاديش.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود إحاطة جميع المواطنين بأنه منذ استئناف التأشيرة للعمالة البنجالية فقد حرصت السفارة على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية، وتنفيذها في نفس اليوم، استشعارًا منها لحاجة الأسر السعودية الماسة لها.

وطالبت من الجميع تنفيذ طلبات تأشيرات العمالة المنزلية عبر منصة (مساند) الرسمية والتعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها في بنجلاديش، حفظًا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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