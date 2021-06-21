ضبط 196 ألف مستحضر طبي وتجميلي في منشأتين غير مرخصتين

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع، وذلك في منطقتي الرياض والقصيم.

وذكرت الهيئة (وفقًا لوكالة الأنباء السعودية) أنه تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية دون الحصول على ترخيص، وجرى على إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما تم ضبط 11.650 مستحضرًا صيدلانيًا داخل منشأة غير مرخصة في بريدة بمنطقة القصيم، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية دون ترخيص، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق (طمنّي) التابع لها.

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