الشورى يؤجل مناقشة توصية عدم إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلاة

قرر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة توصية عدم إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة ما عدا صلاة الجمعة. وناقش المجلس خلال جلسلته التقريرين السنويين لصندوق النفقة للعام، ووزارة التجارة. وكان من المقرر أن يناقش المجلس اليوم، التوصية التي تقدم بها الأعضاء: عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم، وطالبوا فيها بعدم إلزام المنشآت التجارية ومحطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق وقت الصلاوات اليومية، ما عدا صلاة الجمعة ،مقدمين أدلة شرعية وقانونية على ذلك.



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