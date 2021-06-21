أمير مكة يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين الموارد البشرية والتدريب التقني وعدة جهات

شهد مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وعددٍ من الجهات.

وتنصّ الاتفاقيات بين فرع الوزارة، وأمانة محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وجمعية المودة للتنمية في تنفيذ مشروع "سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي"، بتوقيع معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، ونائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال سلطان الحميدي.

وتتضمن الاتفاقيات بين إدارة التدريب التقني، وفرع وزارة الموارد البشرية، والتي وقعها عن الجانبين مدير التدريب التقني فيصل كدسه، ومدير فرع الموارد البشرية فهد بن رقوش، دعم المسؤولية الاجتماعية وزيادة الإسهام في برامجها ونشاطاتها وتعظيم أثرها في المجالات التنموية بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

وتنصّ الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني وغرفة الطائف، والتي مثّلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي العبيدي على دعم وزيادة إسهام قطاع الأعمال في توظيف الكوادر الوطنية، وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف، لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وتهدف الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة"، والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة أحمد الحمدان، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود، والمشاركة في الأعمال التطوعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.