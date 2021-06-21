تعرف على أسعار الذهب في مصر (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

قفزت أسعار الذهب في مصر، مستهل تعاملات اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، تمع صعود المعدن النفيس عالميا.



وارتفع جرام الذهب عيار 21 "الأكثر رواجا ومبيعا" إلى 770 جنيها للجرام، ليرتفع بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الأحد، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وكان تجار الذهب في مصر قد نصحوا المتعاملين بشراء الذهب، لاستغلال التراجع الملحوظ الذي حدث خلال الأيام الماضية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها، و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات الإثنين، إلى 880 جنيها، بحسب منصة "آي صاغة" التي ترصد أسعار الذهب في مصر.

أما سعر الذهب عيار 18 فصعد الجرام ليسجل نحو 660 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادي في مصر، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14، مسجلا 513.25 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، إلى نحو 440 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 6160 جنيها بزيادة 40 جنيها مقارنة بأسعار أمس، فيما ارتفع سعر الأوقية في مصر إلى 1786 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي إف.إكس إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة "يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".

ونزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.