شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة وبمعايير عالمية من حيث ( المحتوى، عدد اللغات، وسائط النقل الحديثة).

وأوضح مدير الإذاعات الدولية السعودية رويشد راشد الصحفي, أنه جرى استكمال إجراءات القبول والفرز لـ36 شابا وفتاة من أبناء الوطن, وانطلقت أمس الدورة التدريبية الأولى حول أهمية الإعلام الذي تنظمه الإذاعات الدولية السعودية بمجمع إذاعات جدة تحت عنوان "جيلٌ واعد.. لمستقبلٍ مُشرق", بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والتربويين والإعلاميين.