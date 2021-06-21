شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن الواجهة البحرية بحي السيف بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استمرار مشاريع جودة الحياة هدف يسعى له الجميع

دشن صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين الواجهة البحرية في حي السيف بالدمام، والتي أشرفت على تنفيذها أمانة المنطقة الشرقية، ونفذتها شركة ثروة السعودية ضمن نطاق أملاكها.

وأشاد سموه بمبادرات القطاع الخاص ومساهمته في خدمة المجتمع، وأكد أن استمرار المشاريع التي ترفع من جودة الحياة هدف يسعى له الجميع.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي محمد بن فيصل بن بندر رئيس مجلس إدارة شركة مدينة ثروة العقارية، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وعدد من المسئولين وملاك الشركة.

وقال أمين الشرقية م . فهد الجبير أن افتتاح الواجهة يأتي إضافة للقطاع السياحي في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا بهذا التكامل الذي يساهم في تجويد الحياة للوصول لطموحات وتطلعات القيادة حفظها لله .

كم رفع الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمشاريع التي تشرف عليها الأمانة وتشريفه لحفل افتتاح الواجهة.

وقد تم في تصميم الواجهة مراعاة النواحي التجميلية، وتطبيق الانسنة في مراحل المشروع، حيث يبلغ طول كورنيش 2000 متر طولي، ويمتد من مخطط المهندسين حتى اسكان الجامعة وبعمق 100 متر ويحتوي على مناطق العاب اطفال وألعاب قوى وممشي رياضي ومسارات للمشاة، اضافة الى المجسمات ذات الطابع الجمالي و ايضا المواقف المخصصة لذوي الاعاقة ومعابر للمشاة وعدد من دورات المياه بالإضافة الى المساحات الخضراء واشجار الظل وسور من الالمنيوم المقاوم للعوامل الجوية ومقاعد مظلة بالأشجار ومسجد بأرضية من الجرانيت واعمدة انارة ديكوريه ، وجاري حاليا استلام الأعمال تمهيدا للافتتاح واستفادة مرتادي المنطقة منه ويدخل ذلك ضمن مساعي الامانة لإضافة المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة لخدمه المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة الشرقية.