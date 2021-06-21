شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 31 منشأة مخالفة وإزالة 12 بسطة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية وسط الدمام مساء الأمس حملتها الرقابية في المنطقة المركزية والتي استهدفت المنشآت التجارية والغذائية والباعة الجائلين للتأكد من الالتزام بالتقيد بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

وذلك بمشاركة شعبة الامن الوقائي بشرطة الدمام وصحة الشرقية وعدد من المتطوعين ..وتم خلال الحملة زيارة 192 منشأة أسفرت عن اغلاق 31 منشأة مخالفة وإزالة 12 بسطة، كما تم ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع واتلاف 41 كلجم من التبغ والاغذية المنتهية الصلاحية..