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السفارة في بنجلاديش : تنفيذ طلبات العمالة المنزلية في نفس اليوم

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الدمام - شريف احمد - قالت السفارة في بنجلاديش ، أنه منذ استئناف التأشير للعمالة البنغلاديشية ، حرصت السفارة على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم استشعارا منها لحاجة الأسر الماسة لها.

وأهابت السفارة بالجميع بتنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة مساند الرسمية والتعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية حفظا الحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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