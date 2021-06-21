شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في بنجلاديش : تنفيذ طلبات العمالة المنزلية في نفس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة في بنجلاديش ، أنه منذ استئناف التأشير للعمالة البنغلاديشية ، حرصت السفارة على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم استشعارا منها لحاجة الأسر السعودية الماسة لها.

وأهابت السفارة بالجميع بتنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة مساند الرسمية والتعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية حفظا الحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.