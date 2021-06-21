شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معاقبة 40 موظف وكادر صحي خالفوا السلوك المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات الإدارية ضد 40 موظفاً من الكوادر الإدارية والطبية ، وذلك بسبب مخالفات السلوك المهني .

وأوضحت الصحة في رسالة تحذيرية لمنسوبيها بأن القرارات تضمنت الانذار ولفت النظر.

وأبانت أن هذه القرارات صدرت بسبب التجاوزات ضد بعض المراجعين و أيضا المخالفات السلوكية أثناء التعامل مع المستفيدين من المرافق الصحية .

ونوهت الصحة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز ضد المستفيدين وسيتم التعامل بحزم ضد مرتكبيها .

وأفاد أنها أطلقت عدة مبادرات لرصد التعامل مع المستفيدين مثل "رحمة" و"الزائر السري" و"إحسان" و"نقدرك" .