شكرا لقرائتكم السفارة في بنغلاديش: تنفيذ طلبات العمالة المنزلية عبر منصة مساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21
وأهابت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع بتنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة مساند الرسمية والتعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية حفظًا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
السفارة في بنغلاديش: تنفيذ طلبات العمالة المنزلية عبر منصة مساند
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت السفارة في بنغلاديش، أنه منذ استئناف التأشير للعمالة البنغلاديشية، حرصت السفارة على استقبال جميع طلبات العمالة المنزلية وتنفيذها في نفس اليوم استشعارًا منها لحاجة الأسر السعودية الماسة لها.
منصة مساند
وأهابت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع بتنفيذ طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية عبر منصة مساند الرسمية والتعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية المرتبطة بنظيراتها البنغلاديشية حفظًا لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
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