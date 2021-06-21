قطر تتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة الأمير منصور بن خالد بن فرحان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسلم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر.

الارتقاء بالعلاقات الثنائية

وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لـ السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

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