شاب سعودي يحول حافلات مدرسية إلى عربات سياحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ شاب سعودي في استثمار قدراته في مختلف فنون البناء كالتمديدات الكهربائية والتصاميم الهندسية ليحولها من مجرد هواية إلى واقع حقيقي، فيشكل قيمة مضافة إلى الصناعات السياحية المحلية.

تطوير الحافلات المدرسية

بدر بن زهير طور حافلة نقل مدرسية إلى حافلة سكنية سياحية متنقلة خلال 7 أشهر فقط.

وقال الشاب بدر، إنه استغل المواهب الموجودة وأيضًا دعم الدولة في إصدار ما يسمى برخصة العمل الحر، في فن الديكور.

وحدة سكنية سياحية متنقلة

وأضاف الشاب بدر أنه قام بترميم هذا الباص وتحويله إلى وحدة سكنية متنقلة تستخدم لأغراض السياحة في حل بعض المشاكل الموسمية.

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