الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر: الافتتاح نهاية العام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر وأمالا، جون باغانو: إن مشروع البحر الأحمر أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، والمقصد من المشروع هو المساعدة بحق في وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، وكذلك المساعدة على خلق صناعة سياحة جديدة وتنويع الاقتصاد والذي هو أحد طموحات الرؤية.

موعد الافتتاح:

وكشف جون باغانو، في حديثه خلال برنامج في العلن على القناة السعودية الأولى، عن موعد الافتتاح والذي سيكون في نهاية السنة، وأن المشروع أعد بحيث يكون مدرًّا للأرباح، لافتًا إلى أن المشاريع التحويلية مثل مشروع البحر الأحمر تتطلب دعمًا حكوميًّا، فالأمر شائع وليس مقتصرًا على المملكة إذا نظرنا حول العالم تجد أن المشاريع التي تحاول الحكومة فيها أن تحقق منفعة اقتصادية.

30 مليارًا:

وأكد أن مشروع البحر الأحمر في مرحلته الأولى بلغت التكلفة الإجمالية 30 مليار ريال، إلا أن العوائد متناسب مع مستوى المخاطر الذي يفرضه هذا المشروع الضخم.

وأوضح باغانو، أن العمل في آخر سنة تقريبًا شمل بناء البنية التحتية لتمكين البدء في أعمال الإنشاء، حيث بدأنا في تشييد فندقين أو ثلاثة في الحقيقة اثنان منها سيتم تصنيعهما في سويسرا، واخترناها من بين كل الأماكن لأن الفندقين مصنوعان من الخشب بهياكل بالغة التعقيد، وسيكون التسليم الأول لهما في الأول من يوليو هذا العام، كما بدأن العمل على مشروع الكثبان الجنوبية وهو مشروعنا الصحراوي، إذًا بالفعل بدأنا العمل على إنشاء هذه الأصول، ونأمل أن نفتتح هذه المنتجعات بنهاية العام المقبل.

الطلب على المشروع:

وتوقع أن الطلب الأكبر على السياحة في مشروع البحر الأحمر سيأتي من داخل المملكة، رغم أنه يتوقع عمومًا نسبة 50% من المنطقة الإقليمية و50% من بقية العالم، مبينًا أنه من خلال ما شاهدة في فترة إقامته القصيرة في السعودية أن السعوديين لديهم رغبة عارمة في استكشاف دولتهم، متابعًا: “أعتقد أننا عندما نفتتح مشروع البحر الأحمر أمام الزوار من أنحاء العالم، سيكون إقبال السعوديين كبيرًا جدًّا”.

وقال باغانو: إن المطار صمم لتلبية هدفنا بألا يتجاوز عدد الركاب مليون راكب في السنة، هذه إذًا هي قدرة استيعاب المطار وهو قيد الإنشاء، وسوف يُفتتح جزئيًّا في نهاية 2022 لاستقبال أول الضيوف، ولكن الافتتاح الكامل للمطار سيكون في نهاية 2023.

وأردف: قمنا بالفعل بتعيين مشغّل المطار، وهم هيئة دابلن للمطارات وهم يعملون معنا الآن بينما نصمّم ونطوّر ونشيّد المطار.

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