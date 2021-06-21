- 1/3
- 2/3
- 3/3
دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.
وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.
وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.
بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السببصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.
وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.
وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
01:45 PM
بينهم ماكلارين تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو
دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.
وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.
وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.
، بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السبب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.