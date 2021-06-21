، بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم ماكلارين تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو

دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.

وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.

وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.