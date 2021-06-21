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كشفت مصادر حكومية كويتية، أن العمالة المنزلية المقيمة في الكويت والذين تلقوا جرعة لقاح ثم أصيبوا بعد السفر إلى الخارج؛ سيتم منعهم من دخول الكويت بعد ١ أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن موعد الجرعة الثانية، بعد الإصابة؛ سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع، ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.
وبيّنت المصادر أنه في حالة التطعيم بجرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا " أكسفورد، وحدثت إصابة للشخص؛ فعليه إكمال 12 أسبوعًا ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.
الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بشرط واحدأيمن حسن الخليج 365 2021-06-21
كشفت مصادر حكومية كويتية، أن العمالة المنزلية المقيمة في الكويت والذين تلقوا جرعة لقاح ثم أصيبوا بعد السفر إلى الخارج؛ سيتم منعهم من دخول الكويت بعد ١ أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن موعد الجرعة الثانية، بعد الإصابة؛ سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع، ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.
وبيّنت المصادر أنه في حالة التطعيم بجرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا " أكسفورد، وحدثت إصابة للشخص؛ فعليه إكمال 12 أسبوعًا ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
01:06 PM
لمن تلقوا جرعة واحدة وسافروا
كشفت مصادر حكومية كويتية، أن العمالة المنزلية المقيمة في الكويت والذين تلقوا جرعة لقاح ثم أصيبوا بعد السفر إلى الخارج؛ سيتم منعهم من دخول الكويت بعد ١ أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن موعد الجرعة الثانية، بعد الإصابة؛ سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع، ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.
وبيّنت المصادر أنه في حالة التطعيم بجرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا " أكسفورد، وحدثت إصابة للشخص؛ فعليه إكمال 12 أسبوعًا ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.
، الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بشرط واحد ،
المصدر : الخليج 365
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