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«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، أن ‏التحورات في الفيروسات ومنها أمر متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه "يجب علينا جميعًا الاستمرار بالاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن الله" .

وكان متحدث الصحة، قد قال أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا​ تسير بشكل إيجابي، وبخطوات ثابتة وتحقق أهدافها، لافتًا إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه في الأونة الأخيرة إلى الاستقرار في الحالات المؤكدة والحرجة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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