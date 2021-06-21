شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، أن ‏التحورات في الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد أمر متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه "يجب علينا جميعًا الاستمرار بالاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن الله" .

وكان متحدث الصحة، قد قال أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا​ تسير بشكل إيجابي، وبخطوات ثابتة وتحقق أهدافها، لافتًا إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه في الأونة الأخيرة إلى الاستقرار في الحالات المؤكدة والحرجة.