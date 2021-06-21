شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت تلك العقوبات: السجن لمدة 3 أشهر لأحد المصدرين وغرامة مالية ألفي ريال، فضلًا عن غرامة مالية 5 آلاف ريال ضد آخر، بينما صدر ضد آخر حكمًا بالسجن لمدة 45 يومًا مع غرامة مالية 7 آلاف ريال.

وشملت العقوبات السجن لمدة شهرين وعشرة أيام وغرامة مالية ألف ريال، وغرامة أخرى 5 آلاف ريال، وغرامات بألفي ريال، وأخرى 20 ألف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.