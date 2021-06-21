شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأكد مجلس الشورى، على صندوق النفقة التوسع بكافة السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين.

‏‎وطالب المجلس، الصندوق بالدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الاستراتيجية؛ بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء.