شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وأكد مجلس الشورى، على صندوق النفقة التوسع بكافة السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وطالب المجلس، الصندوق بالدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الاستراتيجية؛ بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء.