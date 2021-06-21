الأحوال المدنية :إجراءان لا يحتاجان لصورة شخصية أو تعبئة نموذج

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لإجراءات الأحوال المدنية، وذلك لتجديد البطاقة، أو إصدار بدل تالف أو مفقود للبطاقة أو سجل الأسرة.

وذكرت الأحوال المدنية –عبر تويتر- ان الإجراءات التي لا تحتاج إلى صورة شخصية أو وتعبئة نموذج هي: تجديد هوية البطاقة الوطنية، وإصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يقتصر على كل مواطن أو مواطنة لديه صورة شخصية وبصمة في السجل المدني.

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