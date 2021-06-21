جامعة تبوك تعلن توفير لقاح كورونا للطلاب عبر تطبيق «خدماتي»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة تبوك، اليوم الاثنين، توفير لقاحات كورونا للطلبة والطالبات، عن طريق تطبيق «خدماتي»، داعية إلى التطعيم لحماية الطالب وأسرته.

وذكرت الجامعة –عبر حسابها على تويتر- أن الإدارة الطبية وفرت لقاح كورونا، وذلك بالدخول على تطبيق «خدماتي» وأخذ موعد مُسبق من خلال أيقونة «حجز موعد اللقاح».

كان أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، رعى منذ أيام، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك، وسلم اول شهادة تخرج مطبوعة بلغة برايل.

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