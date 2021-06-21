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توجيهات للجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلبات التقاعد

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور توجيه من مجلس الوزراء للجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلبات التقاعد في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين عشرين سنة وأقل من  25 سنة، وذلك استنادًا إلى الفقرة «1» من المادة «18» من نظام التقاعد المدني.

وتضمن التوجيه أنه في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابًا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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