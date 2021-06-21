إغلاق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 7835 جولة رقابية مع الجهات المعنية أسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة؛ وذلك ضمن جهودها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة اليوم الإثنين، أنّ الجهود الرقابية خلال اليومين الماضيين شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها الفرق الميدانية 145 مخالفة.

وأفادت بأنّ المخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيُّد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الجائحة.

وثمنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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