متحدث الصحة: تحورات فيروس كورونا متوقعة وأغلبها غير مؤثر

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، إن التحورات في الفيروسات ومنها كورونا أمر متوقع، وتحدث بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر.

وطالب متحدث الصحة –عبر تويتر- من الجميع، الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأخذ اللقاح لمنع انتشار الفيروس.

كان العبدالعالي قال يوم السبت الماضي، إنه تم إعطاء لقاح كورونا لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن، ومستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عامًا وأكثر.

وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.

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