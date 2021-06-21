4390 مستفيدًا من خدمات التغذية السريرية بمستشفى الملك فهد

الرياض - محمد عبدالله - استفاد 4390 مريضًا من عيادة التغذية السريريه وأقسام التنويم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال الخمسة أشهر الماضية منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي 2021م.

اشتملت خدمات القسم من خلال إخصائي التغذية السريرية على خدمة عدد 4000 حالة داخل أجنحة التنويم وعدد 390 حالة عبر عيادات التغذية العلاجية المتمثلة في عيادات التغذية لأطفال والأمراض الاستقلابية وكذلك الباطنة بالإضافة إلى السمنة وجراحة السمنة وحساسية القمح.

الجدير بالذكر أن عيادات التغذية السريرية المتخصصه تقوم على خدمة الفئة المستهدفة من مصابي أمراض ( متلازمة داون والشلل الدماغي وكذلك وأمراض حساسية الطعام والأمراض الوراثية الاستقلابية وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض النحافة والسمنة والأمراض المزمنة) كما يتنوع تقديم الخدمات للمرضى المنوين للحميات الخاصة ومرضى التغذية الأنبوبية والوريدية

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