الأحوال المدنية: الإقامة النظامية شرط لإضافة الزوجة الأجنبية لسجل الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط إضافة الزوجة الأجنبية لسجل الأسرة، مشيرة إلى خطوات إصدار سجل الأسرة للزوج.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الزوجة الأجنبية يجب أن يكون لديها إقامة نظامية حتى يمكن إضافتها لسجل الأسرة وأن يكون سجلها الأجنبي مربوطًا مع سجل زوجها بالجوازات.

وأضافت الأحوال المدنية أنه يمكن الحصول على سجل الأسرة للزوج عبر تسجيل الدخول لحساب المستفيد عبر المنصة ثم اختيار أيقونة «خدمات» من تبويب «خدماتي»، ثم الضغط على أيقونتي «الأحوال المدنية»، و«خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج».

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